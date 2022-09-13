В Минобороны Армении сообщили о погибших и раненых в ходе эскалации на границе с Азербайджаном

Пресс-секретарь ведомства заявил о том, что люди были ранены и погибли в результате «агрессии азербайджанской стороны».

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Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян сообщил, что стало известно о погибших и раненых в ходе эскалации на границе с Азербайджаном . Об этом он написал в соцсети.

«В результате агрессии азербайджанской стороны в рядах ВС Армении есть погибшие и раненые. Данные уточняются», - прокомментировал Торосян.

Ранее Минобороны Армении рассказало об обстрелах приграничных территорий со стороны Азербайджана. В то же время в военном ведомстве Азербайджана заявили, что ВС Армении совершили провокацию, обстреляв опорные пункты азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах.