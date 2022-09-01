«Фундамент для успешной службы»: как в военных вузах России стартовал новый учебный год

В российские довузовские учреждения в этом году поступили и ребята из Таджикистана, Монголии, Южной Осетии, Лаоса. Планы по набору выполнило и Московское высшее общевойсковое командное училище.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

С этого года каждая неделя в военных вузах будет начинаться с церемонии поднятия Государственного флага и гимна России. На плацу - курсанты и офицеры Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Это одно из самых прославленных и престижных военных учебных заведений. Ежегодно сюда пытаются поступить тысячи человек, но в ряды крылатой пехоты попасть нелегко.

«Было много различных испытаний, проверка на характер, на стойкость характера. И у меня получилось поступить в данное училище и дойти сюда. Я из Луганска. ЛНР», - говорит курсант училища Денис Турчаев.

Министр обороны России Сергей Шойгу в Рязанском училище дал старт новому учебному году. Здесь занятия, как и в остальных военных вузах, начинаются с 1 сентября. Профессия «Родину защищать» среди молодежи все популярней.

«К занятиям приступают свыше двух с половиной тысяч слушателей, более 61 тысячи курсантов, в том числе 900 девушек, почти 7 000 иностранных военнослужащих из 69 государств и около 16 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений, более 63 тысяч студентов военных учебных центров при гражданских вузах», - отметил Шойгу.

По видеосвязи главе Минобороны РФ докладывают о готовности всех ведомственных академий, институтов и училищ.

«В вузы поставлены новые образцы вооружения, обучающие и тренажерные системы. Программы обновлены с учетом опыта спецоперации, выполнения миротворческих задач в Нагорном Карабахе и применения вооруженных сил в Сирийской Арабской Республике. Преподавательский состав прошел стажировку в боевых частях», - сказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Первый заместитель Министра обороны Руслан Цаликов поздравил преподавателей и курсантов Академии Ракетных войск стратегического назначения. В этом вузе слушатели проходят обучение на современных комплексах, таких как «Ярс», «Сармат» и «Авангард».

«И прошу вас, и поручаю вам так относиться к своим занятиям в академии, чтобы более грамотных, более зрелых офицеров на свете не было. Желаю вам удачи, присоединяюсь к поздравлениям министра обороны, военной коллегии Минобороны и хочу, чтобы вы вспоминали этот день как один из самых важных дней в жизни, который создал фундамент для успешной службы и счастливой жизни», - указал Цаликов.

Готовность довузовских учреждений проверил и статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков. В российские довузовские учреждения в этом году поступили и ребята из Таджикистана, Монголии, Южной Осетии, Лаоса. Планы по набору выполнило и Московское высшее общевойсковое командное училище, о чем Шойгу доложил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков. В общевойсковых училищах, как и в каждом военном вузе, осваивают все самое современное из вооружений. Главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов доложил о том, как идет подготовка будущих офицеров ВМФ.

«Основной упор сделан на освоение передовых достижений военной науки, достижение современных кораблей, подводных лодок, береговых комплексов. Особое внимание уделяется опыту в решении спецзадач», - сказал Евменов.

В обучении слушателей и курсантов будут опираться на опыт, приобретенный в ходе специальной военной операции на Украине. Преподавательский состав к обновлению учебной программы готов.

«Особое внимание нужно обратить на получение выпускниками навыков управления подразделениями, практику межвидового взаимодействия. Следует учитывать особенности новых способов ведения боевых действий, применения противником перспективных средств поражения, разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и управления», - подчеркнул Сергей Шойгу.

За отличие в обеспечении безопасности государства Черноморское высшее военно-морское училище наградили орденом Нахимова, который главнокомандующий ВМФ вручил руководству вуза. Орден Кутузова - теперь у Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Госнаграду вручил заместитель министра обороны Тимур Иванов.

Торжественные мероприятия в День знаний проходят в каждом учреждении. Так, замглавы военного ведомства Татьяна Шевцова вместе с воспитанницами Пансиона Минобороны открыла скульптурную композицию, посвященную науке в Пансионе воспитанниц МО. Высокую степень подготовки воспитанниц пансиона отметила и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

«Женщины - это движущая сила нашей страны. Наша страна женского рода, ее зовут Россия. Вы тоже воины. Вы воины любви, света. Любви, потому что вы женщины будущие», - сказала Винер.

Сегодня в Пансионе воспитанниц Минобороны, как и во всех ведомственных довузовских учреждениях и вузах, начались первые лекции и занятия. Замминистра обороны Юрий Садовенко поздравил курсантов Тульского суворовского военного училища с началом учебного года, а замминистра Дмитрий Булгаков - Омского автобронетанкового института, также в торжественных мероприятиях принял участие замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров.

«В условиях обострения геополитической обстановки приоритетами Министерства обороны являются подготовка квалифицированных военных специалистов, воспитание личного состава в духе патриотизма, формирование у него высоких духовно-нравственных качеств. Обращаясь к суворовцам, нахимовцам, кадетам и воспитанницам, хочу сказать, что главное для вас - успешно осваивать знания, развивать самодисциплину, учиться принимать смелые решения и отвечать за свои поступки», - обратил внимание Шойгу.

Когда все в мире стремительно меняется, необходима быстрая адаптация, именно поэтому будущим офицерам в каждом вузе дают максимум информации. Впрочем, другой подготовки у профессионалов, от которых будет зависеть безопасность России, быть не может.

Материал подготовила: Елизавета Потейчук, Николай Баранов