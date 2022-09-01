Шойгу: программу обучения в ВС РФ скорректируют с учетом боевого опыта

В вузах внесены коррективы в программы обучения, создана современная учебно-материальная база, преподаватели специальных дисциплин прошли стажировку в войсках.

© Фото: Минобороны России

В новом году при учебе в образовательных учреждениях Минобороны России будет сделан упор с учетом опыта, полученного при выполнении специальных задач, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.

«Следует учитывать особенности новых способов ведения боевых действий, применения противником перспективных средств поражения, разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и управления», - сказал Шойгу.

Министр обороны отметил, что с этой целью в военных вузах скорректирована программа подготовки специалистов, создана современная учебно-материальная база, преподаватели спецдисциплин прошли стажировку в войсках.

Шойгу сегодня дал старт новому учебному году в ведомственных образовательных учреждениях, где в этом году к занятиям приступают свыше 2,5 тысяч слушателей более 61 тысячи курсантов, в том числе 900 девушек, почти 7 000 иностранных военнослужащих, около 16 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений, а также более 63 тысяч студентов военных учебных центров при гражданских вузах.

Между тем начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что опыт боевых действий на Украине, Карабахе и в Сирии учли в программах военных вузов России.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов