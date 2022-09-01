Армия Армия Армия

Черноморское морское училище наградили орденом Нахимова

12:01 01.09.2022
За церемонией награждения министр обороны РФ Сергей Шойгу наблюдал по видеосвязи.
Черноморское морское училище наградили орденом Нахимова
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов вручил орден Нахимова Черноморскому высшему военно-морскому училищу.

Училище было удостоено государственной награды указом президента России. Учебное заведение награждено «за заслуги в обеспечении безопасности страны, укреплении ее обороноспособности и высокие показатели в подготовке военных кадров».

«С 1 сентября к учебным занятиям в образовательных организациях Военно-морского флота приступят более 500 воспитанников довузовских образовательных организаций, более 1900 курсантов и слушателей первых курсов», - доложил министру обороны Евменов.

За историю училища 126 выпускников окончили его с золотой медалью. В настоящее время ЧВВМУ обеспечивает полную военно-специальную подготовку офицеров по шести специальностям и мичманов со средним профессиональным образованием по трем специальностям. Кроме того, в училище на двух факультетах по программам бакалавриата и специалитета идет подготовка студентов по шести специальностям.

Шойгу сегодня дал старт новому учебному году в ведомственных образовательных учреждениях, где в этом году к занятиям приступают свыше 2,5 тысяч слушателей более 61 тысячи курсантов, в том числе 900 девушек, почти 7 000 иностранных военнослужащих, около 16 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений, а также более 63 тысяч студентов военных учебных центров при гражданских вузах. Глава военного ведомства РФ заявил, что программу обучения в ВС РФ скорректируют с учетом боевого опыта.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:25 Армия
МО РФ: российская сторона готова принять миссию МАГАТЭ, несмотря на попытки Киева сорвать визит
10:18 Армия
Комплексы РЭБ России нейтрализовали три дрона-камикадзе ВСУ на подлете к ЗАЭС
05:01 Армия
Видео
Под канонаду артбатарей: военные ЗВО получили госнаграды за выполнение задач в ходе спецоперации
02:57 В стране и мире
Автомобиль вылетел на встречку в Дагестане: шесть человек погибло
01:24 В стране и мире
«Аль-Арабия»: танкер под флагом Сингапура сел на мель в Суэцком канале
Популярное
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Видео
«Много несправедливого»: Станкевич о критике Горбачева в России
Умер Михаил Горбачев
Шойгу поздравил учащихся и работников образовательных учреждений МО с наступающим Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.