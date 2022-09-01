Черноморское морское училище наградили орденом Нахимова

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Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов вручил орден Нахимова Черноморскому высшему военно-морскому училищу.

Училище было удостоено государственной награды указом президента России. Учебное заведение награждено «за заслуги в обеспечении безопасности страны, укреплении ее обороноспособности и высокие показатели в подготовке военных кадров».

«С 1 сентября к учебным занятиям в образовательных организациях Военно-морского флота приступят более 500 воспитанников довузовских образовательных организаций, более 1900 курсантов и слушателей первых курсов», - доложил министру обороны Евменов.

За историю училища 126 выпускников окончили его с золотой медалью. В настоящее время ЧВВМУ обеспечивает полную военно-специальную подготовку офицеров по шести специальностям и мичманов со средним профессиональным образованием по трем специальностям. Кроме того, в училище на двух факультетах по программам бакалавриата и специалитета идет подготовка студентов по шести специальностям.

Шойгу сегодня дал старт новому учебному году в ведомственных образовательных учреждениях, где в этом году к занятиям приступают свыше 2,5 тысяч слушателей более 61 тысячи курсантов, в том числе 900 девушек, почти 7 000 иностранных военнослужащих, около 16 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений, а также более 63 тысяч студентов военных учебных центров при гражданских вузах. Глава военного ведомства РФ заявил, что программу обучения в ВС РФ скорректируют с учетом боевого опыта.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов