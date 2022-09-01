Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний

К занятиям 1 сентября приступают свыше 2,5 тысячи слушателей и более 61 тысячи курсантов.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил учащихся и преподавательский состав заведений Минобороны России с Днем знаний и началом нового учебного года. Глава ведомства отметил, что к обучению в заведениях приступают свыше 2,5 тысячи слушателей, более 61 тысячи курсантов, почти 7 000 иностранных военнослужащих из 69 государств, около 16 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений и более 63 тысяч студентов военных учебных центров при гражданских вузах.

«В соответствии с решением президента Российской Федерации, с этого учебного года каждая неделя начинается с церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна России. К торжественной церемонии поднятия флага приступить», - отметил министр.

В заключение Сергей Шойгу пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в учебе, службе и труде на благо России.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов