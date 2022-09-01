В вузах Сухопутных войск ВС РФ начинают обучение более 10 тыс. человек

Отмечается, что более 400 военнослужащих, зачисленных на первый курс, имеют боевой опыт в специальной военной операции.

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В общей сложности в вузах Сухопутных войск ВС РФ начинают обучение более 10 тысяч человек. Об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

«В военных академиях и училищах Сухопутных войск начинают обучение более 10 тысяч человек , более 400 военнослужащих, зачисленных на первый курс, имеют боевой опыт в специальной военной операции», - сказал он во время доклада по видеосвязи главе Минобороны России Сергею Шойгу.

Он добавил, что состояние объектов учебно-материальной базы в вузах, наличие современных тренировочных средств позволяют качественно проводить учебные занятия.

Салюков обратил внимание на то, что в этом году была проведена модернизация классно-лабораторной и полевой учебно-материальной базы в вузах.

Он также подчеркнул, что были созданы допместа для практических занятий по ведению боя в населенном пункте, военной топографии, применению подразделений артиллерии, работе на современных радиостанциях, эксплуатации бронетанковой техники, противодействию ПТРК, борьбе с беспилотниками, тактической медицине и прочих направлений.

Программы подготовки уточнены с учетом опыта СВО, они предусматривают увеличение практических стрелковых тренировок, выполнение упражнений армейской тактической стрельбы из стрелкового оружия.

Кроме того, по словам Салюкова, будут увеличены практические занятия с общевойсковыми командирами по управлению огнем артиллерийских подразделений и допзанятий по эксплуатации бронетанкового вооружения и техники, устранению неисправностей силами экипажей боевых машин.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.