Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

В составе колонны миссии девять машин ООН и несколько автомобилей сопровождения.

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Делегация МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

В составе колонны миссии девять машин ООН и несколько автомобилей сопровождения. Также сообщается, что в момент прибытия делегации на станции наблюдалась спокойная обстановка.

Ранее в Минобороны России заявили о готовность обеспечить безопасность работы миссии МАГАТЭ. До этого Киев предпринял несколько попыток сорвать визит экспертов.