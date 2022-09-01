Армия МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС ВСУ предприняли попытку высадить тактический десант в районе населенного пункта Водяное. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Вооруженные силы Украины предприняли попытку высадить десант в нескольких километрах от Запорожской атомной электростанции. Российские войска успешно уничтожили десантные самоходные баржи. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Около 7:00 по московскому времени подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя. В результате огневого поражения российских вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены», - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что две группы украинских диверсантов на лодках высадились у Каховского водохранилища в трех километрах от АЭС. В российском военном ведомстве подчеркнули, что были приняты меры для уничтожения диверсантов, в частности использовалась армейская авиация. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика