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Власти Соединенных Штатов оказывают серьезное давление на экспертов МАГАТЭ и ООН, которые не могут рассказать правду об обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ, даже находясь под огнем их снарядов. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Что касается Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Кто обстреливает ее? Вам придется принять на веру, что русские обстреливают сами себя, если вы считаете, что по ней стреляет Россия», - заявил Макговерн.

По мнению Макговерна, именно действия официального Киева несут в себе риск для атомной станции.

Как отметил экс-аналитик ЦРУ, та же ситуация складывалась в Сирии несколько лет назад, когда президента страны Башара Асада безосновательно обвиняли в организации и осуществлении химических атак на собственное население. Макговерн заявил, что все исследования подтвердили постановочный характер химатак со стороны «Белых касок» и других провокаторов.

«Мы знаем это, а также то, что инспекторы ООН установили этот факт, но назначенные США люди повернули эти выводы вспять», - резюмировал американский эксперт.

Эксперты МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС первого сентября. Сотрудники Международно агентства по атомной энергии в сопровождении множества журналистов, обошли территорию станции, пообщались с персоналом и жителями Энергодара. Оставив двух экспертов на станции, визитеры удалились. Несмотря на присутствие инспекторов, ВСУ почти сразу возобновили обстрелы стратегического объекта.