В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Росатоме заявили, что делегация МАГАТЭ на Запорожской АЭС видела, откуда летят снаряды

Валентин Гвоздев
12:03 08.09.2022
Представитель Росатома рассказал «Звезде», что оставшиеся на Запорожской АЭС инспекторы Международного агентства по атомной энергии тоже попадали под артобстрелы ВСУ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

О ситуации на Запорожской атомной станции «Звезде» после визита туда группы представителей Международного агентства по атомной энергии рассказал представитель Росатома, который сопровождал делегацию МАГАТЭ.

«К вопросу упреков по поводу не обозначения направления ударов. Они все видели, и Гросс, и инспекторы. Оставшиеся инспекторы тоже попадали под обстрелы, направленность понятная, Никополь и Марганец. У артиллерийских снарядов заданная траектория - сбоку, справа, они не могут попасть на территорию станции и в город», - заявил советник гендиректора «Концерна Росэнергоатом» Ренат Карчаа. 

При этом Карчаа уточнил, что украинская сторона ведет огонь при помощи систем американского производства. В основном речь идет о гаубицах М777. 

Стоит заметить, что в докладе МАГАТЭ четко обозначен призыв Международного агентства по атомной энергии немедленно прекратить обстрелы АЭС и прилегающих территорий, однако к мнению МАГАТЭ в Киеве, очевидно, прислушиваться не намерены.

Ранее в МО РФ заявили, что Энергодар остался без электричества в результате обстрелов ВСУ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:13 Армия
Видео
Бойцы ВСУ на бронетранспортере попали в минную ловушку и подорвались: кадры с коптера
12:03 В стране и мире
Видео
В Росатоме заявили, что делегация МАГАТЭ на Запорожской АЭС видела, откуда летят снаряды
11:30 В стране и мире
Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 675 млн долларов
10:22 В стране и мире
Нарышкин: США будут всеми силами затягивать конфликт на Украине
09:08 В стране и мире
Росавиация продлила режим ограничения полетов на юг и в центральную часть России до 16 сентября
Популярное
Видео
«Мерзни, мерзни, волчий хвост»: Путин рассказал о будущем Европы без российского газа
Видео
Путин и Шойгу с улыбкой обсудили Евкурова, когда наблюдали за учениями «Восток-2022»
Шенгенский вопрос: как теперь ЕС будет выдавать визы россиянам
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.