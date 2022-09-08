В Росатоме заявили, что делегация МАГАТЭ на Запорожской АЭС видела, откуда летят снаряды

Представитель Росатома рассказал «Звезде», что оставшиеся на Запорожской АЭС инспекторы Международного агентства по атомной энергии тоже попадали под артобстрелы ВСУ.

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О ситуации на Запорожской атомной станции «Звезде» после визита туда группы представителей Международного агентства по атомной энергии рассказал представитель Росатома, который сопровождал делегацию МАГАТЭ.

«К вопросу упреков по поводу не обозначения направления ударов. Они все видели, и Гросс, и инспекторы. Оставшиеся инспекторы тоже попадали под обстрелы, направленность понятная, Никополь и Марганец. У артиллерийских снарядов заданная траектория - сбоку, справа, они не могут попасть на территорию станции и в город», - заявил советник гендиректора «Концерна Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

При этом Карчаа уточнил, что украинская сторона ведет огонь при помощи систем американского производства. В основном речь идет о гаубицах М777.

Стоит заметить, что в докладе МАГАТЭ четко обозначен призыв Международного агентства по атомной энергии немедленно прекратить обстрелы АЭС и прилегающих территорий, однако к мнению МАГАТЭ в Киеве, очевидно, прислушиваться не намерены.

Ранее в МО РФ заявили, что Энергодар остался без электричества в результате обстрелов ВСУ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов