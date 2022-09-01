МО РФ: четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС

Украинская артиллерия ведет обстрел территории Запорожской АЭС и места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе Васильевки, добавили в МО РФ.

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Украинская артиллерия обстреливает территорию Запорожской атомной электростанцию, четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока. Как сообщает Минобороны России, обстрел ведется с целью срыва приезда рабочей группы МАГАТЭ на территорию ЗАЭС.

В российском военном ведомстве также заявили, что в 6.20 утра по московскому времени произошла высадка двух украинских диверсионных групп в количестве 60 человек. Диверсанты прибыли на лодках, но были блокированы охранявшими станцию росгвардейцами и российскими военными. В настоящее время диверсанты уничтожаются с привлечением вертолетов.

Кроме того, в районе 7 утра по московскому времени российские военные пресекли попытку высадки тактического десанта ВСУ в нескольких километрах от ЗАЭС в районе населенного пункта Водяное. Две самоходные баржи с десантом вышли из Никополя, они потоплены.

Накануне ВСУ попытались нанести удары по территории станции, применив «дроны-камикадзе», добавили в Минобороны. Все три беспилотника были нейтрализованы комплексами РЭБ на подлете к ЗАЭС.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов