МО РФ: четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока ЗАЭС
Украинская артиллерия обстреливает территорию Запорожской атомной электростанцию, четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока. Как сообщает Минобороны России, обстрел ведется с целью срыва приезда рабочей группы МАГАТЭ на территорию ЗАЭС.
В российском военном ведомстве также заявили, что в 6.20 утра по московскому времени произошла высадка двух украинских диверсионных групп в количестве 60 человек. Диверсанты прибыли на лодках, но были блокированы охранявшими станцию росгвардейцами и российскими военными. В настоящее время диверсанты уничтожаются с привлечением вертолетов.
Кроме того, в районе 7 утра по московскому времени российские военные пресекли попытку высадки тактического десанта ВСУ в нескольких километрах от ЗАЭС в районе населенного пункта Водяное. Две самоходные баржи с десантом вышли из Никополя, они потоплены.
Накануне ВСУ попытались нанести удары по территории станции, применив «дроны-камикадзе», добавили в Минобороны. Все три беспилотника были нейтрализованы комплексами РЭБ на подлете к ЗАЭС.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов