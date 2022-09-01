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В МО России сообщили о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС

09:07 01.09.2022
Как уточняется, две диверсионные группы численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища.
В МО России сообщили о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Украинские войска попытались захватить Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как уточняется, две группы диверсантов на лодках высадились у Каховского водохранилища в трех километрах от АЭС.

«Сегодня около 6.00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции», - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что были приняты меры для уничтожения диверсантов, в частности использовалась армейская авиация.

По данным западных СМИ, на Запорожскую АЭС уже выдвинулась миссия Международного агентства по атомной энергии.

Сегодня утром власти Энергодара заявили об обстреле ВСУ жилых районов города. Атака началась ранним утром. Как утверждается, в результате действий украинских националистов погибли три человека.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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