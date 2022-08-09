Посол РФ в США заявил о нежелании Вашингтона содействовать миру на Украине

© Фото: Senior Airman Faith Schaefer, Keystone Press Agency, Global Look Press

Очередной пакет американской военной помощи Киеву на $1 млрд подтверждает, что власти США не намерены содействовать мирному урегулированию ситуации на Украине. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

«Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно 1 млрд долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса. На таком фоне особенно циничными выглядят заявления представителей администрации о том, что поставки продукции военного назначения усилят позиции Киева за "вероятным" столом переговоров. Неясно, как можно в принципе рассуждать о диалоге в условиях, когда единственная цель Соединенных Штатов - максимально затянуть конфликт», - сказал Антонов, слова которого приводит в своем Telegram-канале пресс-служба посольства.

Со слов высокопоставленного дипломата, «безудержная накачка республики вооружениями все чаще вызывает беспокойство в самих США», где эксперты различных уровней и простые граждане начинают задаваться вопросом: сколько помощи действительно доходит по назначению? Сейчас существует множество свидетельств мошеннических схем при транспортировке такого рода «помощи», уточнил Антонов.

Из того американского оружия, которое доходит до передовой, украинские боевики ежедневно наносят удары по мирных городам и селам. По мнению посла РФ в США, недальновидная политика Вашингтона создает у киевских властей иллюзию того, что Россию получится «измотать» на поле боя, но это лишь продлит агонию режима Зеленского, уверен дипломат.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты предоставили Украине сотни снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом на брифинге, посвященному новому пакету военной помощи, сообщил замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль. Точное число Каль назвать отказался, при этом отметив, что в поставках удалось достичь «стабильной периодичности». Кроме того, по его словам, поставка такого типа боеприпасов может быть включена и в следующий пакет военной помощи.

До этого Пентагон объявил о выделении Украине военной помощи еще на один миллиард долларов. Новый пакет включает боеприпасы для HIMARS и 75 тысяч артиллерийских боеприпасов калибром 155 мм, двадцать 120-мм минометных систем и 20 тысяч снарядов к ним, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, 1000 противотанковых ракетных комплексов Javelin и сотни противотанковых систем AT4.