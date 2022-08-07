По словам конгрессменов, судьба Киева никогда не интересовала Соединенные Штаты.

© Фото: defense.gov

Подавляющая часть военной помощи Украине является мошенничеством. Об этом заявила член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Бойберт.

«Все факты налицо: большая часть помощи - это мошенничество», - подчеркнула она в своем аккаунте в Twitter.

Об этом же заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее словам, судьба Украины никогда не волновала Соединенные Штаты.

«Этот (документальный - Прим.ред.) фильм (CBS - Прим.ред.) - одна из причин, почему я голосовала против. Речь никогда не шла об украинском народе», - объяснила Грин.

Несколькими днями ранее в описании к документальному фильму журналистов CBS было сказано, что большая часть поставляемого в Киев оружия, около 70%, не доходит до фронта боевых действий ВСУ.

К примеру, ветеран морской пехоты США Энди Милбурн, задействованный в обучении украинских военнослужащих, заявил, что на передовой не получают часть дронов, боеприпасов, бронежилетов и так далее. При этом он выразил опасения по поводу судьбы вооружения, которое может оседать на черном рынке.