В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В конгрессе США назвали «мошенничеством» поставки оружия на Украину

Виктория Ивашечкина
23:18 07.08.2022
По словам конгрессменов, судьба Киева никогда не интересовала Соединенные Штаты.
В конгрессе США назвали «мошенничеством» поставки оружия на Украину
© Фото: defense.gov
Читайте нас на:

Подавляющая часть военной помощи Украине является мошенничеством. Об этом заявила член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Бойберт.

«Все факты налицо: большая часть помощи - это мошенничество», - подчеркнула она в своем аккаунте в Twitter.

Об этом же заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. По ее словам, судьба Украины никогда не волновала Соединенные Штаты.

«Этот (документальный - Прим.ред.) фильм (CBS - Прим.ред.) - одна из причин, почему я голосовала против. Речь никогда не шла об украинском народе», - объяснила Грин.

Несколькими днями ранее в описании к документальному фильму журналистов CBS было сказано, что большая часть поставляемого в Киев оружия, около 70%, не доходит до фронта боевых действий ВСУ.

К примеру, ветеран морской пехоты США Энди Милбурн, задействованный в обучении украинских военнослужащих, заявил, что на передовой не получают часть дронов, боеприпасов, бронежилетов и так далее. При этом он выразил опасения по поводу судьбы вооружения, которое может оседать на черном рынке.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:55 В стране и мире
Четыре человека пострадали после нового удара ВСУ по Энергодару
20:23 Армия
Видео
«Лепестки» под ногами: новые кадры с окраин Соледара, где идут бои с ВСУ
19:40 В стране и мире
Пушилин: силы ДНР взяли Пески и приступили к дозачистке
18:53 В стране и мире
Премьер Израиля заявил о достижении целей операции «Рассвет»
19:27 В стране и мире
Первое судно с украинским зерном изменило маршрут
Популярное
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.