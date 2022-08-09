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В Пентагоне заявили о поставках Киеву сотен ракет для РСЗО HIMARS

Анна Касаткина
03:50 09.08.2022
В поставках удалось достичь «стабильной периодичности», заявил замминистра обороны США.
В Пентагоне заявили о поставках Киеву сотен ракет для РСЗО HIMARS
© Фото: Liu Jie, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Соединенные Штаты предоставили Украине сотни снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом на брифинге, посвященному новому пакету военной помощи, сообщил замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль.

«Мы предоставили множество сотен этих систем (ракет для HIMARS. - Прим.ред.) за последние несколько недель», - сказал он.

Точное число Каль назвать отказался, при этом отметив, что в поставках удалось достичь «стабильной периодичности». Кроме того, по его словам, поставка такого типа боеприпасов может быть включена и в следующий пакет военной помощи.

Ранее Пентагон объявил о выделении Украине военной помощи еще на один миллиард долларов. Новый пакет включает боеприпасы для HIMARS и 75 тысяч артиллерийских боеприпасов калибром 155 мм, двадцать 120-мм минометных систем и 20 тысяч снарядов к ним, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, 1000 противотанковых ракетных комплексов Javelin и сотни противотанковых систем AT4.

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