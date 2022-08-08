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HIMARS, NASAMS, Javelin: Пентагон объявил о выделении военной помощи Киеву на $1 млрд

Максим Крюков
20:15 08.08.2022
Помимо этого, в пакет военной помощи вошли противотанковые системы AT4, бронированные медицинские автомобили, противопехотные боеприпасы, взрывчатые вещества.
HIMARS, NASAMS, Javelin: Пентагон объявил о выделении военной помощи Киеву на $1 млрд
© Фото: Senior Airman Faith Schaefer, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Пентагон объявил о выделении Украине военной помощи еще на один миллиард долларов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что новый пакет военной помощи будет включать в себя дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS и 75 тысяч артиллерийских боеприпасов калибром 155 мм, двадцать 120-мм минометных систем и 20 тысяч снарядов к ним, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, 1000 противотанковых ракетных комплексов Javelin и сотни противотанковых систем AT4.

Кроме того, в поставки на Украину войдут 50 бронированных медицинских автомобилей, противопехотные боеприпасы Claymore, взрывчатые вещества, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование, а также медицинские принадлежности.

Ранее в Конгрессе США назвали «мошенничеством» поставки оружия на Украину. По словам конгрессменов, судьба Киева никогда не интересовала Соединенные Штаты.

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