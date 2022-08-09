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Власти Запорожья заявили, что защиту АЭС усилят средствами ПВО

Игнат Далакян
11:40 09.08.2022
По словам Балицкого, станция работает в штатном режиме, но с повышенной степенью защищенности.
Власти Запорожья заявили, что защиту АЭС усилят средствами ПВО
© Фото: РИА Новости
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Запорожскую АЭС дополнительно защитят средствами противовоздушной обороны после обстрелов со стороны украинских войск. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.

«Станция работает в штатном режиме, но, конечно, с повышенной степенью защищенности. Я знаю, что поставили вопрос военные еще более на контроль. Будут усилены средства ПВО для защиты станции», - сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Балицкого, на атомной электростанции восстановлены линии электропередачи и поврежденные блоки.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили о задымлении на Запорожской АЭС в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, задымление ликвидировали пожарные расчеты, прибывшие на станцию.

Напомним, что украинские войска нанесли первый артиллерийский удар по территории Запорожской атомной электростанции 5 августа. После этого 7 августа Запорожская АЭС вновь подверглась атаке ВСУ, были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища.

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