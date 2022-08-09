Власти Запорожья заявили, что защиту АЭС усилят средствами ПВО
Запорожскую АЭС дополнительно защитят средствами противовоздушной обороны после обстрелов со стороны украинских войск. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
«Станция работает в штатном режиме, но, конечно, с повышенной степенью защищенности. Я знаю, что поставили вопрос военные еще более на контроль. Будут усилены средства ПВО для защиты станции», - сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Балицкого, на атомной электростанции восстановлены линии электропередачи и поврежденные блоки.
Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили о задымлении на Запорожской АЭС в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, задымление ликвидировали пожарные расчеты, прибывшие на станцию.
Напомним, что украинские войска нанесли первый артиллерийский удар по территории Запорожской атомной электростанции 5 августа. После этого 7 августа Запорожская АЭС вновь подверглась атаке ВСУ, были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища.