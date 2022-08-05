МО РФ: ВСУ нанесли три артиллерийских удара по Запорожской АЭС и городу Энергодар

В общей сложности ВСУ выпустили двадцать снарядов калибром 152 миллиметра, отметили в Минобороны.

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Министерство обороны России сообщило, что по территории Запорожской атомной электростанции и городу Энергодар украинские вооруженные силы осуществили три артиллерийских удара. По данным военного ведомства, всего ВСУ выпустили двадцать снарядов калибром 152 миллиметра.

«Обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ с огневых позиций в районе поселка Марганец, на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, контролируемого украинской армией», - добавили в военном ведомстве.

Напомним, ранее поступала информация, что ВСУ дважды за сутки обстреляли Запорожскую АЭС. Сведения о первом ударе ВСУ по Запорожской АЭС поступили около 17 часов 5 августа. На месте обстрела вспыхнул пожар, были оборваны две линии электропередачи. Во время второго удара снаряды боевиков попали на промышленную площадку атомной станции.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.