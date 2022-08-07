Фрагменты ракеты, выпущенной ВСУ по Запорожской АЭС, упали не более чем в 400 метров от энергоблока

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Фрагменты ракеты, выпущенной Вооруженными силами Украины по Запорожской АЭС, упали не более чем в 400 м от энергоблока. Об этом сообщили в администрации Энергодара.

«В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров», - говорится в заявлении региональных властей.

Ранее украинские войска нанесли удар по Запорожской атомной электростанции и реактивной системы залпового огня «Ураган». В результате атаки ВСУ были оборваны две линии электропередач. На месте обстрела возник пожар.