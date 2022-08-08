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В МО РФ заявили о задымлении на Запорожской АЭС в результате обстрела ВСУ

13:06 08.08.2022
Игорь Конашенков назвал произошедший 7 августа обстрел АЭС новым актом ядерного терроризма со стороны режима Зеленского. Его цель - создать гуманитарную катастрофу в Херсонской и Запорожской областях. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Минобороны России заявили о задымлении на Запорожской АЭС в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии», - заявил Конашенков. 

По его словам, пожарным расчетам, прибывшим на станцию, удалось ликвидировать задымление. Для того, чтобы не была нарушена работа атомной электростанции, персонал станции снизил мощность 5-го и 6-го энергоблоков до 500 МВт. 

В результате обстрела была повреждена высоковольтная линия «Каховская» - она обеспечивала подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области.

Игорь Конашенков назвал произошедший 7 августа обстрел АЭС новым актом ядерного терроризма со стороны режима Зеленского. Его цель - создать гуманитарную катастрофу в Херсонской и Запорожской областях. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства уточнил, что обстрел был произведен вчера украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады около 12 часов 40 минут. Он велся из района населенного пункта Марганец на противоположном берегу Каховского водохранилища. 

Ранее «Звезда» показывала кадры последствий пожара после обстрела Донецка украинскими военными.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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