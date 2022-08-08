Резолюцию о референдуме о вхождении Запорожской области в состав РФ единогласно приняли на форуме в Мелитополе

Участниками мероприятия стали представители со всего региона.

© Видео: vmeste_rus_ZO, Telegram © Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

На форуме «Мы вместе с Россией» в Мелитополе был озвучен проект резолюции с предложением провести референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ.

Участниками мероприятия стали представители со всего региона. Резолюцию единогласно поддержали все делегаты.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий поручил избиркому региона начать прорабатывать организацию проведения такой формы непосредственного волеизъявления граждан.

В настоящий момент на освобожденной от украинских националистов территории Запорожской области действует новая администрация, можно расплатиться рублем, вещают российские телеканалы и радиостанции, идет продажа сим-карт российского оператора, жители получают гражданство РФ по упрощенной системе, регион живет по московскому времени.