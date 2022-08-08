В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Резолюцию о референдуме о вхождении Запорожской области в состав РФ единогласно приняли на форуме в Мелитополе

Анна Назайкина
14:34 08.08.2022
Участниками мероприятия стали представители со всего региона.
© Видео: vmeste_rus_ZO, Telegram © Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
Читайте нас на:

На форуме «Мы вместе с Россией» в Мелитополе был озвучен проект резолюции с предложением провести референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ.

Участниками мероприятия стали представители со всего региона. Резолюцию единогласно поддержали все делегаты.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий поручил избиркому региона начать прорабатывать организацию проведения такой формы непосредственного волеизъявления граждан.

В настоящий момент на освобожденной от украинских националистов территории Запорожской области действует новая администрация, можно расплатиться рублем, вещают российские телеканалы и радиостанции, идет продажа сим-карт российского оператора, жители получают гражданство РФ по упрощенной системе, регион живет по московскому времени.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:23 В стране и мире
Видео
В результате падения легкомоторного самолета в Ухте погибли три человека
14:59 В стране и мире
Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров Путина и Зеленского
14:03 В стране и мире
Шольц исключил вероятность использования «Северного потока - 2»
13:20 Армия
Видео
МО РФ: украинское нацформирование «Кракен» утратило боеспособность из-за российских ударов
12:36 В стране и мире
В Кремле заявили о возможных катастрофических последствиях обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
Популярное
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.