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В Мелитополе начали расплачиваться рублями в магазинах

Виктория Косогляденко
12:30 02.05.2022
Власти региона пообещали жителям остановить рост цен, а также обеспечить регулярные выплаты пенсионерам и работникам бюджетной сферы. И это тоже - за счет рублевых компенсаций. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Мелитополь начал переход в рублевую зону. Теперь в магазинах города можно увидеть цены, указанные сразу в двух валютах - в гривнах и рублях.

Корреспондент «Звезды» рассказала, что обновление ценников в супермаркетах началось с самого утра. Так как стоимость валюты указывается в двух валютах, покупатели сами решают, каким образом им удобнее расплачиваться. Так будет в течение всего переходного периода.

На кассе их уже принимают, хотя и относятся к новой валюте пока настороженно - сторублевые, тысячные купюры здесь видят впервые. Кроме того, в городе еще предстоит отрегулировать цены.

На рынке продовольственные товары ожидаемо имеют более низкую стоимость, чем в супермаркетах. Магазины же пытаясь компенсировать убытки от простоя и пока завышают цены.

Власти региона пообещали жителям остановить рост цен, а также обеспечить регулярные выплаты пенсионерам и работникам бюджетной сферы. И это тоже - за счет рублевых компенсаций. 

Ранее в преддверии праздника в Мелитополе подняли красное знамя Победы. Для того, чтобы водрузить огромное знамя, рабочие изготовили самый большой в городе флагшток.

Ранее стало известно, что Херсонская область Украины переходит в рублевую валютную зону. Это начнется уже с воскресенья, 1 мая.

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