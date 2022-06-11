В Мелитополе выдали первые российские паспорта

Каждый получивший документ дал присягу и поклялся в верности России.

© Фото: РИА Новости

В Мелитополе состоялась первая выдача жителям российских паспортов. Как сообщает корреспондент телеканала «Звезда» с места событий, было выдано 30 документов.

Перед получением паспорта жители должны были дать присягу. Каждый произнес строки, в которых поклялся в верности России. Церемонию вручения проводили исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко и глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Первые 50 граждан в Херсонской и Запорожской областях подали заявки на ускоренное получение российских паспортов в конце мая. Тогда же в Мелитополе начал работу первый пункт приема документов на получение российского гражданства.