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Власти Запорожской области сообщили о переходе региона на московское время

Елизавета Потейчук
09:04 27.05.2022
Теперь стрелки часов не будут переводиться на зимнее и летнее время, отметил член главного совета военно-гражданской администрации региона.
Власти Запорожской области сообщили о переходе региона на московское время
© Фото: РИА Новости
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что регион перешел на московское время. При этом, по его словам, уже не будет переводов часов на зимнее и летнее время, как это делалось ранее, во время нахождения территории под контролем Украины.

«Запорожская область перешла на московское время. Больше никаких ориентиров на киевское время и переходов на зимнее и летнее время. Больше стрелки часов переводиться не будут», - отметил Рогов в беседе с РИА Новости.

Напомним, в Запорожской области выразили желание стать частью Российской Федерации. Уточняется, что в регионе не видят себя независимой республикой. Также президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей на Украине.

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