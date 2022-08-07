В стране и мире Число погибших от ударов ЦАХАЛ по сектору Газа увеличилось до 32 Анастасия Бобылева Ранее было известно только о 24 погибших палестинцах, теперь это число выросло до 32, еще 200 человек пострадали. © Фото: Nidal Alwaheidi, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: От авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа погибли 32 человека, как сообщает агентство Quds News Network. Ранее число жертв израильских атак оценивалось как 24, также Минздрав анклава сообщал о двухстах пострадавших. Момент удара израильской ракетой по жилому кварталу попал на видео. Также прицельным ударом была уничтожена квартира одного из командиров «Исламского джихада»* Тайсира аль-Джабари. Он занимался разработкой планов противотанковых атак. Также известно о смерти другого командира группировки Халеда Мансура в результате атаки ЦАХАЛ. В организации подтвердили информацию о его гибели. *«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика