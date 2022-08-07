Число погибших от ударов ЦАХАЛ по сектору Газа увеличилось до 32
Ранее было известно только о 24 погибших палестинцах, теперь это число выросло до 32, еще 200 человек пострадали.
© Фото: Nidal Alwaheidi, Keystone Press Agency, Globallookpress
От авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа погибли 32 человека, как сообщает агентство Quds News Network.
Ранее число жертв израильских атак оценивалось как 24, также Минздрав анклава сообщал о двухстах пострадавших. Момент удара израильской ракетой по жилому кварталу попал на видео.
Также прицельным ударом была уничтожена квартира одного из командиров «Исламского джихада»* Тайсира аль-Джабари. Он занимался разработкой планов противотанковых атак. Также известно о смерти другого командира группировки Халеда Мансура в результате атаки ЦАХАЛ. В организации подтвердили информацию о его гибели.
*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.