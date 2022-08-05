Момент удара по квартире командира «Исламского джихада»* в секторе Газа попал на видео

В результате авиаудара Израиля по целям в секторе Газа погибли восемь человек.

© Видео: Армия обороны Израиля, YouTube © Фото: Армия обороны Израиля, YouTube

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продемонстрировала видео, на котором запечатлен момент удара по квартире командира «Исламского джихада»* Тайсира аль-Джабари в секторе Газа. В пресс-службе ЦАХАЛа уточнили, что ему была поручена разработка планов противотанковых атак против израильских граждан и солдат.

В результате авиаудара Израиля по целям в секторе Газа погибли восемь человек, в числе которых - пятилетняя девочка. Еще 40 человек получили ранения.

Напомним, армия обороны Израиля открыла огонь по целям радикалов в Газе. В приграничных районах в тылу Израиля было объявлено особое положение. Также отмечалось, что армия Израиля проводит операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад»*.

* «Исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.