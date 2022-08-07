Высокопоставленный командир «Исламского джихада»* погиб при атаке Израиля

Халед Саид Мансур был командиром южного региона, о его гибели сообщило военное крыло группировки «Бригада аль-Кудс».

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Стало известно о еще одном погибшем командире группировки «Исламский джихад»*, о чем рассказало военное крыло движения «Бригада аль-Кудс».

«Член военного совета и командир южного региона Халед Саид Мансур погиб в ходе израильского авиаудара, который был нанесен вчера вечером по городу Рафах», - говорится в сообщении, как передает РИА Новости.

До этого армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) был нанесен удар по квартире другого командира группировки Тайсира аль-Джабари. В пресс-службе ЦАХАЛ рассказали, что он занимался разработкой планов противотанковых атак. Правда, тело аль-Джабари пока не обнаружили.

По данным Минздрава, на данный момент в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 24 палестинца, еще более двухсот пострадали. Обстрелы территории продолжаются, в ЦАХАЛ заявили, что они могут продлиться еще неделю.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.