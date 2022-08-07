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Минздрав: из-за ударов Израиля по Сектору Газа погибли 24 палестинца и свыше 200 пострадали

Марина Крижановская
00:05 07.08.2022
Минздрав прибрежного анклава отметил то, что «израильские рейды нацелены на густонаселенные жилые районы и кварталы», а также указал на нехватку основных лекарственных средств, расходных материалов и запасов крови.
Минздрав: из-за ударов Израиля по Сектору Газа погибли 24 палестинца и свыше 200 пострадали
© Фото: Bashar Taleb Keystone Press Agency Globallookpress
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По данным палестинской стороны, число погибших среди палестинцев из-за атак Израиля на Сектор Газа увеличилось до 24, раненых - свыше 200 человек.

Тем временем, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить массированные обстрелы по Сектору Газа, которые могут продлиться на недельный срок.

Информацию о погибших приводит ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины. В то же время Минздрав прибрежного анклава сообщает, что «израильские рейды нацелены на густонаселенные жилые районы и кварталы».

Также в министерстве указали на нехватку основных лекарственных средств, расходных материалов и запасов крови.

«Медицинский персонал работает в больницах в соответствии с имеющимися возможностями, которые ограничены из-за израильской осады, продолжающейся уже 15 лет. Фармакологическая ситуация переживает худшее за последние годы состояние. Это и нехватка основных лекарственных средств, достигшая 40%, расходных медицинских материалов - 32%, лабораторных принадлежностей и запасов крови - 60%», - сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на Минздрав Палестины.

Немногим ранее приводилась информация о распоряжении главы Минобороны Израиля Бени Ганца продолжать операцию против «Исламского джихада»*.

После оценки ситуации министр распорядился продолжить военную операцию «Рассвет» против группировки в Секторе Газа. Также он поручил сосредоточить усилия по поддержке жителей приграничных районов, которые страдают от обстрелов со стороны палестинцев.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.

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