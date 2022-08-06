В ЦАХАЛ рассказали, что боевые действия в Газе продлятся неделю

Ранее стало известно об атаке 71 ракетой со стороны сектора Газа.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о подготовке к ведению боевых действий в течение недели в секторе Газа. Запись об этом они опубликовали в Twitter.

«Мы готовимся к неделе боевых действий в Газе», - говорится в сообщении.

До этого ЦАХАЛ начал операцию против группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа. Известно о восьми погибших в результате авиаудара Израиля по целям, среди них маленькая девочка. Еще 40 человек были ранены.

Затем Израиль сообщил о воздушном ударе со стороны сектора Газа. Нападавшие выпустили 71 ракету.

*«Исламский джихад» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ