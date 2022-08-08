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Особенности национального переворота: как США пытаются повлиять на отношения России и Сербии через Косово

Виталий Акиньшин
Егор Левин
02:30 08.08.2022
Национальные интересы, которые тесно переплетаются с Россией, как раз и не устраивают США и их европейских вассалов. В Сербии уже давно говорят: выход из кризиса лежит на поверхности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пункт пропуска Яринье на условной границе между южной частью Сербии и самопровозглашенной республикой Косово: череда автомобилей по несколько сотен метров с обеих сторон, никаких признаков эскалации нет, но напряжение висит буквально в воздухе. Проверка документов при пересечении линии разграничения для водителей - часть обязательной процедуры. Но, чтобы исключить сам факт взаимного раздражения, нужно пройти еще одну обязательную и достаточно унизительную процедуру.

По действующим правилам, каждый серб, проживающий в Косово, при въезде должен заклеить специальным стикером герб своей страны и надпись «Сербия». Тоже самое обязаны сделать и косовские албанцы при въезде на сербскую территорию. Эти правила еще год назад придумали в Брюсселе.

Резкое обострение ситуации в Косове произошло после того, как власти Приштины объявили, что обязывают сербов, проживающих на территории самопровозглашенной республики, сменить паспорта и автомобильные номера с сербских на местные. Вечером 31 июля в Косове, на приграничной территории, где проживают в основном сербы, завыли сирены. С обеих сторон в зону конфликта стянули спецназ и бронетехнику. В ночь на 1 августа президент Вучич выступил со срочным обращением, в котором призвал «представителей могущественных и больших стран, признавших независимость Косово, немного позаботиться о международном праве, быть поосторожнее с реальностью и не позволить сегодняшним подопечным вызвать конфликт».

Остановить очередное кровопролитие удалось буквально в последний момент и, как заявили в Приштине, исключительно благодаря вмешательству посла США в Косове, который и уговорил стороны успокоиться. И все бы ничего, но внезапное обострение в регионе произошло всего через три дня, после того, как премьер Косово Курти и президент Османи встретились в США, с госсекретарем Блинкеном.

За мощную, как он выразился, поддержку Украине, Приштина получила инвестиции на 200 миллионов долларов и обещание помочь в евроатлантической интеграции. В то, что поездка в США и резкое обострение в Косове - совпадение, вряд ли кто-то поверит. Вне всяких сомнений, штаты таким образом решили показать сербским властям, что рычаги управления кризисом находятся в Вашингтоне. И это даже не намек, а прямой посыл Сербии пересмотреть свою позицию в отношении России.

После вмешательства США власти Косово заявили о том, что откладывают замену паспортов и автомобильных номеров до 1 сентября. Ни за месяц, ни за любой другой срок Белград своей позиции не изменит и не откажется от законно своей косовской территории. На Западе это, видимо, тоже хорошо понимают и дают Вучичу подумать и пересмотреть свою позицию.

И вот эти национальные интересы, которые тесно переплетаются с Россией, как раз и не устраивают США и их европейских вассалов. В Сербии уже давно говорят: выход из кризиса лежит на поверхности.

О планах всех участников непростой ситуации смотрите в сюжете корреспондента Виталия Акиньшина в программе «Главное с Ольгой Беловой» на сайте телеканала «Звезда».

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