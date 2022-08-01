В стране и мире Боррель оценил решение Косова отложить замену паспортов сербов Алиса Краузе В ЕС позитивно встретили решение властей Косова пока не заменять личные документы сербов. © Фото: Zheng Huansong, Xinhua, Global Look Press Читайте нас на: ЕС одобряет действия непризнанного государства Косово, решившего отложить действия по замене личных документов сербов, проживающих на его территории. Об этом сообщил глава дипломатии Еропейского союза Жозеп Боррель. «Приветствуем решение Косова отложить принятие мер на 1 сентября», - указал он в своем аккаунте в Twitter. С учетом этого изменения европейские власти ждут, что косовские сербы незамедлительно разберут баррикады, выстроенные в Косовска-Митровице. Ранее стало известно, что в Приштине согласились отложить смену паспортов и номеров автомобилей граждан Сербии, живущих на севере Косова. Условием для претворения в жизнь таких мер власти назвали расформирование баррикад на улицах города. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика