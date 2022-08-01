Вучич выразил РФ благодарность за поддержку в ситуации с Косово

Президент Сербии отметил, что дипломаты РФ повели себя очень корректно в контексте обострения в Косове.

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Сербский лидер Александр Вучич поблагодарил министерство иностранных дел России за поддержку, выраженную в контексте эскалации ситуации в непризнанном Косове.

Как обозначил глава государства, Сербия всегда может полагаться на РФ и для других сторон лояльность Москвы к Белграду подразумевается сама собой. Соответствующее заявление Вучич сделал в эфире TV Pink.

Президент страны отметил, что российские дипломаты быстро заметили, что происходит в Косово и Метохии, и реагировали исключительно корректно. Он обратил внимание, что представители Европейского союза, включая главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, также продемонстрировали корректную реакцию в сложившихся обстоятельствах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти в Приштине намерено провоцируют развитие силового сценария. К обострению подталкивает прямая атака свободы косовских сербов путем введения дискриминирующих правил.