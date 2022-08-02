Между Косово и Центральной Сербией восстановили работу КПП

Работа двух КПП между Косово и Метохией и Центральной Сербией восстановлена.

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Между Центральной Сербией и Косово и Метохией вновь заработали КПП «Брняк» и «Яринье». О возобновлении функционирования контрольно-пропускных пунктов сообщил глава МВД непризнанной республики Косово Джеляль Свечлия.

Он указал, что возведенные косовскими сербами в девяти точках баррикады полностью убраны. В настоящее время на этих участках вновь возможно свободное передвижение.

«Пограничные пункты "Яринье" и "Брняк" открыты для граждан», - передает слова министра Косова ТАСС.

Ранее власти Сербии заявили, что приложили исключительные усилия для убеждения Приштины на месяц отложить реализацию мер по запрету на въезд в Косово с сербскими номерами. До этого правительство Косова согласилось отсрочить решение, касающееся замены паспортов граждан Сербии, до 1 сентября этого года.