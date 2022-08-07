Воронки и пробитые стены: как выглядят последствия нового обстрела ВСУ Запорожской АЭС

До этого ВСУ также наносили удары по Запорожской АЭС, в результате которых были повреждены линии электропередачи.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России продемонстрировало свежие кадры последствий обстрела Запорожской АЭС со стороны украинской армии. Напомним, вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по атомной электростанции из реактивной системы залпового огня «Ураган».

Судя по кадрам, на месте удара образовалась воронка. До этого ВСУ также наносили удары по Запорожской АЭС, в результате которых были повреждены линии электропередачи.

Как сообщили в Министерстве обороны России, на АЭС в результате атаки украинских боевиков была обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, а также снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Снаряды ВСУ не затронули масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, находившиеся вблизи, что могло спровоцировать более крупное возгорание и возможную радиационную аварию на крупнейшей в Европе атомной электростанции.