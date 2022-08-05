В МО РФ рассказали подробности удара ВСУ по Запорожской АЭС

На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, а также снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4, проинформировали в МО РФ.

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После ударов украинской армии по Запорожской атомной электростанции (АЭС) в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение. Как сообщили в Министерстве обороны России, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, а также снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4.

«Кроме того, поврежден водородопровод из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами», - добавили в оборонном ведомстве.

Минобороны указало, что украинские снаряды не затронули масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, находившиеся вблизи, что могло спровоцировать более крупное возгорание и возможную радиационную аварию на крупнейшей в Европе атомной электростанции.

«Особый цинизм данной провокации киевского режима придает то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке, под эгидой Организации Объединенных Наций, международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия», - подчеркнули в МО.

До этого заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что в настоящее время ситуация в районе Запорожской АЭС характеризуется как исключительно тревожная.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.