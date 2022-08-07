ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС из РСЗО «Ураган»
Повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища
© Видео: Энергодарский связной, Telegram © Фото: РИА Новости
Вооруженные силы Украины 7 августа нанесли удар по Запорожской атомной электростанции и реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом сообщили в администрации Энергодара.
«В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища», - говорится в сообщении властей.
Ранее ВСУ также наносили удары по Запорожской АЭС. В результате удара были повреждены линии электропередачи.