В стране и мире ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС из РСЗО «Ураган» Алексей Курильченко Повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища © Видео: Энергодарский связной, Telegram © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Вооруженные силы Украины 7 августа нанесли удар по Запорожской атомной электростанции и реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом сообщили в администрации Энергодара. «В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища», - говорится в сообщении властей. Ранее ВСУ также наносили удары по Запорожской АЭС. В результате удара были повреждены линии электропередачи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика