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«Выбило окна»: кадры детского сада в Алчевске после обстрела ВСУ

Алексей Курильченко
Владислав Кустов
12:37 07.08.2022
Всего в результате обстрела пострадали 12 жилых домов - обстрел произошел в момент, когда люди уже возвращались с работы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Телеканал «Звезда» публикует кадры из детского сада в Алчевске, который пострадал в результате обстрела ВСУ. Всего в округ пострадало 12 жилых домов. Об этом сообщает корреспондент Владислав Кустов.

«Ракета попала в жилой дом, когда люди уже вернулись с работы. Вот полностью выгоревшая квартира - в ней погибла женщина. В округе пострадали 12 жилых домов и детский садик совсем рядом. В нем выбило окна», - рассказал корреспондент.

Напомним, украинские войска выпустили по Алчевску ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. В результате обстрела погибла местная жительница, пострадало около 10 человек.

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