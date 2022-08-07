«Выбило окна»: кадры детского сада в Алчевске после обстрела ВСУ

«Ракета попала в жилой дом, когда люди уже вернулись с работы. Вот полностью выгоревшая квартира - в ней погибла женщина. В округе пострадали 12 жилых домов и детский садик совсем рядом. В нем выбило окна», - рассказал корреспондент.

Телеканал «Звезда» публикует кадры из детского сада в Алчевске, который пострадал в результате обстрела ВСУ. Всего в округ пострадало 12 жилых домов. Об этом сообщает корреспондент Владислав Кустов.

Всего в результате обстрела пострадали 12 жилых домов - обстрел произошел в момент, когда люди уже возвращались с работы.

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