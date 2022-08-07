Ни одного целого окна: кадры последствий удара ВСУ по дому в Алчевске

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В результате обстрела Алчевска в Луганской Народной Республике был существенно поврежден многоэтажных жилой дом. Практически все окна в здании были выбиты, а на верхних этажах - судя по почерневшим стенам, произошло возгорание.

Как рассказали местные жители, в результате попадания ракеты погибла пожилая женщина, которая проживала в доме. На данный момент жители выносят из здания осколки и выбитые рамы.

Напомним, украинские войска выпустили по Алчевску одну ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.