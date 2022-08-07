При обстреле Алчевска ВСУ применили РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Алчевску ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.
Об этом информирует представительство Луганской Народной Республики в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня). Сообщение опубликовано в Telegram-канале представительства.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 18:45 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», - сообщили в ЛНР.
Немногим ранее после попадания снаряда в жилое знание произошло возгорание. Об этом сообщал Луганскинформцентр. Позднее мэр города Альберт Апшев рассказал, что после обстрела Алчевска ударами ВСУ пострадали свыше десяти человек.
В числе получивших ранения - четыре ребенка. Он добавил, что попадания снарядов ВСУ зафиксированы по домам спального района.