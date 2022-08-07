Обугленные стены: кадры изнутри обстрелянного ВСУ дома в Алчевске

В результате обстрела пострадали около десяти человек, одна женщина погибла.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В результате попадания украинской ракеты в жилой дома в Алчевске полностью выгорело несколько квартир. Кадры с места событий опубликовал корреспондент телеканала «Звезда».

По словам жителя дома, пострадали около десяти человек. При этом возле дома нет никаких военных объектов.

Напомним, украинские войска выпустили по Алчевску ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. В результате обстрела погибла местная жительница.