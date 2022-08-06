Полянский: РФ доставит международных экспертов к месту удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
Международные эксперты и журналисты будут доставлены в Еленовку. В частности, на место недавнего удара ВСУ по следственному изолятору. Россия доставит специалистов в этот регион.
С таким заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Данными мыслями он поделился в интервью Джексону Хинклу в программе The Dive. Информацию приводит РИА Новости.
«Мы привезем международных экспертов и журналистов туда», - цитирует зампостпреда РФ агентство.
Ранее в Министерстве обороны России заявляли, что киевские власти изначально настояли на размещении своих пленных именно в Еленовке, куда потом и пришелся удар. Также в оборонном ведомстве отметили, что это произошло сразу после публикации признания пленного азовца* в преступлениях.
В Минобороны уверены, что удар был нанесен умышленно. С одной стороны - для того, чтобы устранить свидетелей, с другой - запугать тех, кто сейчас вынужден воевать на стороне киевского режима.
* Полк «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.