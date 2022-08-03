МО РФ: Киев настоял на размещении своих пленных именно в Еленовке, куда потом и ударил

Удар по СИЗО в Еленовке бы нанесен из американской РСЗО HIMARS, в результате погибли десятки украинских военнопленных.

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Во время брифинга на тему «О гуманитарных аспектах специальной военной операции» заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что Киев самолично настоял на размещении своих же пленных в населенном пункте Еленовка, а затем нанес по ним удар.

«20 мая 2022 года сдавшиеся в плен военнослужащие нацполка «Азов» (признан террористической организацией, запрещенной на территории России) были доставлены в следственный изолятор в населенный пункт Еленовка. Украинская сторона настояла именно на этом месте содержания пленных. 28 июля было опубликовано видеопризнание в преступлениях «азовцев» Дмитрия Козацкого. В ночь с 28 на 29 июля был нанесен удар по следственному изолятору в Еленовке. Руководство Украины отдало приказ о нанесении ракетного удара, так как пленные боевики нацполка начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления», - заявил Фомин.

Напомним, удар по СИЗО в Еленовке бы нанесен из американской РСЗО HIMARS. В результате погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 человека получили ранения, их доставили в медучреждение.

Российская Федерация впоследствии официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста для проведения объективного расследования удара ВСУ.