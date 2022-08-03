МО РФ: удар по Еленовке был нанесен сразу после публикации признания пленного «азовца»* в преступлениях

Заместитель министра обороны России Александр Фомин обратил внимание на тот факт, что украинская сторона настаивала на содержании пленных именно в Еленовке.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе рассказал, что украинский удар по пункту содержания пленных в Еленовке был нанесен сразу после публикации видеопризнания пленного в военных преступлениях.

Фомин обратил внимание на то, что, когда 20 мая сдались в плен украинские военнослужащие из нацполка «Азов»*, то украинская сторона настояла именно на содержании пленных в следственном изоляторе в населенном пункте Еленовка на территории ДНР.

«Двадцать восьмого июля 2022 года было опубликовано видеопризнание в преступлениях "азовцев"* Дмитрия Козацкого. Как итог, в ночь с 28 на 29 июля 2022 года был нанесен удар по СИЗО в Еленовке», - отметил Фомин.

Он добавил, что украинское руководство нанесло удар при помощи высокоточных ракет к РСЗО HIMARS потому, что пленные боевики «Азова»* начали давать разоблачающие их преступления свидетельские показания. При этом преступления были совершены, в том числе, и против мирных граждан.

Также Фомин заявил, что ударом по Еленовке украинские власти пытались запугать сдающихся в плен.

*полк «Азов» - террористическая организация, запрещенная в России

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов