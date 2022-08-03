Армия Армия Армия

МО РФ: удар по Еленовке был нанесен сразу после публикации признания пленного «азовца»* в преступлениях

17:32 03.08.2022
Заместитель министра обороны России Александр Фомин обратил внимание на тот факт, что украинская сторона настаивала на содержании пленных именно в Еленовке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе рассказал, что украинский удар по пункту содержания пленных в Еленовке был нанесен сразу после публикации видеопризнания пленного в военных преступлениях. 

Фомин обратил внимание на то, что, когда 20 мая сдались в плен украинские военнослужащие из нацполка «Азов»*, то украинская сторона настояла именно на содержании пленных в следственном изоляторе в населенном пункте Еленовка на территории ДНР. 

«Двадцать восьмого июля 2022 года было опубликовано видеопризнание в преступлениях "азовцев"* Дмитрия Козацкого. Как итог, в ночь с 28 на 29 июля 2022 года был нанесен удар по СИЗО в Еленовке», - отметил Фомин.

Он добавил, что украинское руководство нанесло удар при помощи высокоточных ракет к РСЗО HIMARS потому, что пленные боевики «Азова»* начали давать разоблачающие их преступления свидетельские показания. При этом преступления были совершены, в том числе, и против мирных граждан. 

Также Фомин заявил, что ударом по Еленовке украинские власти пытались запугать сдающихся в плен.

*полк «Азов» - террористическая организация, запрещенная в России

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:29 Армия
Видео
«Не ступала нога журналиста»: корреспондент «Звезды» показал позиции НМ ДНР под Авдеевкой
16:31 В стране и мире
В опознавательную зону ПВО Тайваня были направлены 27 военных самолетов КНР
15:35 В стране и мире
Суд приговорил экс-депутата Белоусова к 10 годам строгого режима
15:13 В стране и мире
Видео
Вертолет МЧС прибыл к горящему складу OZON в Подмосковье
17:30 Армия
Видео
МО РФ: Киев настоял на размещении своих пленных именно в Еленовке, куда потом и ударил
Популярное
Видео
МО РФ: Киев ударом по Еленовке пытался устранить свидетелей и исполнителей преступлений
Видео
МО России: в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области
Минобороны: украинские националисты расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области
Видео
Командующий ВДВ сообщил, что 17 десантников получили звание Героя России в ходе спецоперации
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.