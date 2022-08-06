FP: политика премьера Венгрии Орбана стала «троянским конем» РФ для Евросоюза

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Лидеры Европейского союза оказались сбиты с толку из-за отношения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Российской Федерации.

Согласно статье Foreign Policy, Виктор Орбан является «троянским конем» президента России Владимира Путина.

«Троянский конь Путина внутри Европейского союза. В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю», - пишет издание.

Также, в статье говорится о давлении Венгрии в адрес лидеров Европейского союза. Так, венгерский премьер на прошлой неделе выступил против сокращения потребления газа на 15%, назвав такое решение шагом к военной экономике, в том время как 27 членов Евросоюза согласились.

Кроме того, как считает издание, Венгрия доставляет серьезные неудобства Брюсселю: Виктор Орбан ранее выразил несогласие с единой политикой Европейского союза по отношению к иммиграции и меньшинствам.

В заключении публикации упоминается, что власти Венгрии ни разу не выступали с открытой критикой в адрес Российской Федерации после начала специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса. Кроме того, как пишет автор, Венгрия выражала несогласие с вводом односторонних санкций против России, что вызвало задержку шестого пакета ограничений.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявлял, что западным партнерам нужно выбрать иную линию в отношении ситуации на Украине и найти благоприятное решение. По мнению Орбана, план ЕС сократить потребление газа на 15% может привести к военной экономике и рецессии.