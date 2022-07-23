Премьер Венгрии заявил о потере четырех европейских правительств из-за антироссийских санкций

Политик допустил, что украинский конфликт может привести к смене ролей государств в многополярном мире.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вводимые антироссийские санкции не наносят стране ожидаемого вреда, в отличие от самой Европы, которая из-за них оказалась в экономическом и политическом кризисе, потеряв к настоящему моменту уже четыре правительства.

Орбан допустил, что украинский конфликт может привести к смене ролей государств в многополярном мире.

«Для нас дело чести и морали заявить о своей позиции, что необходима новая стратегия, целью которой был бы мир и формулирование хорошего предложения о мире. Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной», - сказал он.

Ранее Орбан заявил, что нефтяное эмбарго Евросоюза против России не затронет Венгрию. Он отметил, что соглашение по данному вопросу достигнуто.