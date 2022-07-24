В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Spectator: в ЕС сочли предательством готовность Венгрии нормализовать отношения с Россией

Егор Левин
15:57 24.07.2022
Как отметил журналист Уильям Наттрасс, Венгрия «просто честна там, где другие боятся».
Spectator: в ЕС сочли предательством готовность Венгрии нормализовать отношения с Россией
© Фото: Nicolas Landemard, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Евросоюз воспринял готовность венгерского премьера Виктора Орбана нормализовать отношения с Россией как предательство. Статья, посвященная этому, вышла в издании Spectator.

По мнению журналиста Уильяма Наттрасса, поведение Орбана являет собой признак разрушения европейского единства в отношении Украины из-за экономического давления. Он отметил, что такой сценарий невероятно унизителен для ЕС.

«Трудно представить: государство-член умоляет президента России Владимира Путина увеличить поставки газа после стольких лет высмеивания утверждений об энергетической зависимости от Москвы», - говорится в публикации.

Венгрия, как отметил Наттрасс, также настаивала на ускорении строительства в стране российским «Росатомом» двух ядерных реакторов. Однако журналист не отзывается обо всем этом негативно, отмечая, что в то же самое время Берлин «делает все, чтобы получить больше российского топлива», несмотря на заявления Олафа Шольца о желании снизить зависимость ФРГ от него.

«Будапешт просто честен там, где другие боятся. Венгрия изначально выступала против санкций, отчасти из-за уверенности в том, что энергетическая зависимость Европы сделает такое лицемерие неизбежным. Геркулесовы усилия европейских стран привели лишь к недоработанным санкциям против нефти», - подытоживает Наттрасс.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что вводимые антироссийские санкции не наносят стране ожидаемого вреда, в отличие от самой Европы, которая из-за них оказалась в экономическом и политическом кризисе, потеряв к настоящему моменту уже четыре правительства. Орбан допустил, что украинский конфликт может привести к смене ролей государств в многополярном мире.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:10 В стране и мире
Видео
Лавров заявил, что желание Киева продолжать воевать опасно для народа Украины
12:44 Армия
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
11:20 В стране и мире
Видео
В Каире началась встреча Лаврова с президентом Египта
10:10 В стране и мире
Правительство РФ включило Багамы и острова Гернси и Мэн в список недружественных стран
08:53 В стране и мире
Видео
«70 лет живу, первый раз такое»: житель Сочи о последствиях наводнения в городе
Популярное
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Удар артиллерии ВС РФ уничтожил более 60 боевиков украинского нацбата «Донбасс»
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении четырех украинских пусковых установок HIMARS
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.