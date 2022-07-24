Как отметил журналист Уильям Наттрасс, Венгрия «просто честна там, где другие боятся».

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Евросоюз воспринял готовность венгерского премьера Виктора Орбана нормализовать отношения с Россией как предательство. Статья, посвященная этому, вышла в издании Spectator.

По мнению журналиста Уильяма Наттрасса, поведение Орбана являет собой признак разрушения европейского единства в отношении Украины из-за экономического давления. Он отметил, что такой сценарий невероятно унизителен для ЕС.

«Трудно представить: государство-член умоляет президента России Владимира Путина увеличить поставки газа после стольких лет высмеивания утверждений об энергетической зависимости от Москвы», - говорится в публикации.

Венгрия, как отметил Наттрасс, также настаивала на ускорении строительства в стране российским «Росатомом» двух ядерных реакторов. Однако журналист не отзывается обо всем этом негативно, отмечая, что в то же самое время Берлин «делает все, чтобы получить больше российского топлива», несмотря на заявления Олафа Шольца о желании снизить зависимость ФРГ от него.

«Будапешт просто честен там, где другие боятся. Венгрия изначально выступала против санкций, отчасти из-за уверенности в том, что энергетическая зависимость Европы сделает такое лицемерие неизбежным. Геркулесовы усилия европейских стран привели лишь к недоработанным санкциям против нефти», - подытоживает Наттрасс.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что вводимые антироссийские санкции не наносят стране ожидаемого вреда, в отличие от самой Европы, которая из-за них оказалась в экономическом и политическом кризисе, потеряв к настоящему моменту уже четыре правительства. Орбан допустил, что украинский конфликт может привести к смене ролей государств в многополярном мире.