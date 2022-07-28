Орбан предупредил о сползании Европы к военной экономике и рецессии

Кроме того, по его словам, западным партнерам нужно выбрать иную линию в отношении ситуации на Украине и найти благоприятное решение.

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Глава венгерского правительства Виктор Орбан выразил мнение, что план Европейского союза уменьшить потребление газа на 15% в конечном итоге может привести ЕС к военной экономики, а также рецессии.

Соответствующее заявление премьер Венгрии сделал в ходе пресс-конференции в Вене после беседы с канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

«Я вижу в плане ЕС по ограничению газа вызывающий беспокойство сигнал о том, что Европа сползает к военной экономике и движется в сторону рецессии», - сказал Орбан.

Кроме того, по его словам, западным партнерам нужно выбрать иную линию в отношении ситуации на Украине и найти благоприятное решение.

Ранее австрийский канцлер предупредил о возможности краха промышленности в случае введения эмбарго на голубое топливо из России.