В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Правозащитник из США отметил, что Зеленский и СМИ Запада «скрывают преступления ВСУ»

Марина Крижановская
23:34 05.08.2022
Правозащитник ответил на заявления главы киевских властей, обвинившего организацию в «очаровании кремлевской пропагандой».
Правозащитник из США отметил, что Зеленский и СМИ Запада «скрывают преступления ВСУ»
© Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress
Читайте нас на:

На Западе заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и западные СМИ лгут. Речь идет о замалчивании военных преступлений вооруженных сил Украины.

Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Он написал в своем аккаунте в Twitter, что Зеленский обвиняет международную организацию Amnesty International в освещении тех фактов, которые бы западная пресса не сообщила.

«Зеленский подразумевает, что Amnesty International сейчас очарован кремлевской пропагандой, указывая на очевидное - о том, о чем западная пресса не сообщала и что ВСУ использовали гражданских в качестве живого щита», - написал Аджаму Барака.

Вместе с тем накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя материал Amnesty International, добавила, что Россия об этом говорит постоянно, «называя действия ВСУ тактикой использования гражданского населения в качестве "живого щита"».

Ранее ведущий британского телеканала Sky News Кори Бернарди отметил, что Зеленский «не такой, каким его изображают» западные СМИ. Он указал, что в иностранных СМИ сформировался образ Зеленского как «второго Уинстона Черчилля» и великого героя, «спасающего свой народ» от России.

Но при этом «западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины, а ведь это крупнейшая русская община за пределами самой России».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:06 В стране и мире
В Израиле сообщили, что страну атаковали 71 ракетой
21:39 Армия
Минобороны РФ сообщило о выходе из портов Украины трех судов с кукурузой
20:55 Армия
МО РФ: режим Зеленского осуществляет акты ядерного терроризма
20:57 Армия
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
19:34 В стране и мире
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи завершены
Популярное
МО РФ: возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции удалось избежать
В МО РФ рассказали подробности удара ВСУ по Запорожской АЭС
Видео
Опубликованы кадры с началом обстрела ВСУ во время прощания с полковником Качурой
Видео
МО РФ: Киев ударом по Еленовке пытался устранить свидетелей и исполнителей преступлений
Видео
МО России: в 132-м разведбате ВСУ отказались выполнять приказы и покинули позиции
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении базы хранения оружия из Польши во Львовской области
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.