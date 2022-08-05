Правозащитник из США отметил, что Зеленский и СМИ Запада «скрывают преступления ВСУ»

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На Западе заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и западные СМИ лгут. Речь идет о замалчивании военных преступлений вооруженных сил Украины.

Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Он написал в своем аккаунте в Twitter, что Зеленский обвиняет международную организацию Amnesty International в освещении тех фактов, которые бы западная пресса не сообщила.

«Зеленский подразумевает, что Amnesty International сейчас очарован кремлевской пропагандой, указывая на очевидное - о том, о чем западная пресса не сообщала и что ВСУ использовали гражданских в качестве живого щита», - написал Аджаму Барака.

Вместе с тем накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя материал Amnesty International, добавила, что Россия об этом говорит постоянно, «называя действия ВСУ тактикой использования гражданского населения в качестве "живого щита"».

Ранее ведущий британского телеканала Sky News Кори Бернарди отметил, что Зеленский «не такой, каким его изображают» западные СМИ. Он указал, что в иностранных СМИ сформировался образ Зеленского как «второго Уинстона Черчилля» и великого героя, «спасающего свой народ» от России.

Но при этом «западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины, а ведь это крупнейшая русская община за пределами самой России».