Захарова прокомментировала обвинение Amnesty International ВСУ в нарушении международного права
Захарова напомнила, что российская сторона постоянно об этом говорит, называя действия ВСУ тактикой использования гражданского населения в качестве «живого щита».
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала признание Amnesty International фактов нарушения Вооруженными силами Украины военного права.
«Мы об этом говорим постоянно, называя действия ВСУ тактикой использования гражданского населения в качестве "живого щита"», - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее международная правозащитная организация Amnesty International пришла к выводу, что ВСУ подвергают опасности мирных жителей и допускают серьезные нарушения международного права, размещая вооружение на территории больниц и учебных заведений.