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Sky News: Зеленский «не такой, каким его изображают» западные СМИ

Ирина Елагина
19:34 05.08.2022
Журналист Sky News поделился наблюдениями о создании ложного образа Зеленского.
Sky News: Зеленский «не такой, каким его изображают» западные СМИ
© Фото: Igor Golovniov, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Ведущий британского телеканала Sky News Кори Бернарди разоблачил мифы о Владимире Зеленском и показал, что украинский президент совсем не такой, каким его представляют СМИ Запада. Запись эфира Sky News опубликовали на YouTube.

«Я думаю, что президент Украины не такой, каким его изображают западные СМИ. Все, что нам говорят о российско-украинском конфликте, следует воспринимать «с огромной дозой соли», — считает Бернарди.

Журналист отметил, что  в иностранных СМИ сформировался образ Зеленского как «второго Уинстона Черчилля» и великого героя, «спасающего свой народ» от России. Но при этом «западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины. А ведь это крупнейшая русская община за пределами самой России».

Репортер припомнил Зеленскому поддержку экстремистов.

«Он поддержал "Правый сектор" *, чей командир похвалялся, что скармливал кости детей своему волку. Очевидно, это шутка. Вот только русские ее не оценили», — отметил Бернарди.

По мнению Бернарди Зеленский не смог, как обещал, остановить гражданскую войну в стране и лишь позиционирует себя, как человека действия.

«Он всюду снимается в зеленой армейской майке. Это часть его образа — человек действия», — добавил Бернарди.

Журналист считал стремление Зеленского вступить в НАТО провокацией в отношении России и обвинил президента Украины в стремлении создать имидж, не имеющий ничего общего с реальностью.

Напомним, что читатели влиятельной  немецкой газеты Die Welt возмутились реакцией президента Украины Владимира Зеленского на справедливую критику его действий и военных преступлений ВСУ в докладе правозащитной организации Amnesty International, опубликованном  накануне.

* «Правый сектор» - правоэкстремистская группировка, запрещенная на территории РФ. 

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